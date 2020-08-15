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مدني جازان: العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

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مدني جازان: العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية مدني جازان: العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

مدني جازان: العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

تمكنت فِرق الدفاع المدني من إبطال لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى ، وذلك بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم بلاغًا عن العثور على لغم صخري، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية. وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجَّل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.مدني جازان لغم صخري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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