بعد "حادث البحيرة".. محافظ أسوان يوجه بالتأكد من صلاحية العبارات النيلية

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أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، تكليف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور الميداني على جميع العبارات والمعديات النيلية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار بين جانبي مجرى نهر النيل فى 6 نقاط بطول المحافظة، بالإضافة إلى توافر وسائل ومعدات النجاة والأمان بها، فضلاً عن الإلتزام بالحمولة والمواعيد المقررة.

وأكد محافظ أسوان أنه سيجري إحالة أى مسئول للنيابة العامة فى حالة اكتشاف أي خلل فني أو إداري، او وجود تقصير في العمل والمتابعة.

وأوضح المحافظ أنه عقب حادث عبارة البحيرة، جرى رفع مطالب المحافظة للفريق كامل الوزير وزير النقل والمتعلقة بدفع العمل وسرعة إنهاء مشروعات محاور وكباري خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة و الجاري إنشاؤها فوق نهر النيل والتى تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل، ما يساهم فى تقليل الإقبال على استخدام العبارات النيلية وبالتالي الحد من الحوادث المتكررة.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن ذلك الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على الحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين، من خلال ضمان جاهزية العبارات والمعديات لنقل المواطنين والمركبات بين ضفتي النيل بشكل آمن تمامًا، وهو الذي يتوازى مع تشديد الرقابة من هيئة النقل النهري على اللنشات الأهلية العشوائية.

لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بالعبارات النيلية والتى تصل إلى 13 عبارة نيلية سعة كل منها 100 راكب و10 سيارات حمولة 50 طنًا لخدمة أهالى قرى غرب النيل موزعين على 6 نقاط بين جانبي النيل.