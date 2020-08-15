ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي مبصر وكفيف، للعام الدراسى 2019/2020، على مستوى معاهد منطقة أسيوط.

وقال رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، إن الفتيات تفوقن علي البنين في حصد المراكز العشر الأول في القسمين الأدبي والعلمي، واحتلت الفتيات 8 مراكز، بينما حصد الذكور 5 مراكز، مؤكدًا تنظيم حفل لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين، خاصة أن بينهم طلابًا شرَّفوا محافظة أسيوط، وحصلوا على مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسماء الطلاب الأوائل كالتالي..