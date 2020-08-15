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ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط

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ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط

مصراوي Masrawy

03:18 م السبت 15 أغسطس 2020

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي مبصر وكفيف، للعام الدراسى 2019/2020، على مستوى معاهد منطقة أسيوط.

وقال رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، إن الفتيات تفوقن علي البنين في حصد المراكز العشر الأول في القسمين الأدبي والعلمي، واحتلت الفتيات 8 مراكز، بينما حصد الذكور 5 مراكز، مؤكدًا تنظيم حفل لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين، خاصة أن بينهم طلابًا شرَّفوا محافظة أسيوط، وحصلوا على مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسماء الطلاب الأوائل كالتالي..

اسماء الاوائل الشهادة الثانوية الازهرية

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