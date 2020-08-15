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افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن

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افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن
ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة

افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن

افتتح المشرف العام على الشوؤن التنموية بمحافظة حفر الباطن ماجد القريني، أمس الأول، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع المكان مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها.

وتجول "القريني" داخل الموقع وتعرف على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع بن صلاح المزروع، أن افتتاح السينما في حفر الباطن يأتي ضمن خطط التوسع في افتتاح صالات السينما في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد افتتاح دور للسينما في تبوك وحفر الباطن، مشيراً إلى افتتاح دور إضافية في مناطق أخرى لتخدم جميع سكان المملكة.

وأكد حرص برنامج جودة الحياة على رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز فرص الترفيه والسياحة في جميع مناطق المملكة بصورة متوازنة مع احتياجات المواطنين والمقيمين.محافظة حفر الباطن دار سينما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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