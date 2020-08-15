أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا" -
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه -
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد" -
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل -
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي -
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا" -
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تغريم 59 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

Print
تغريم 59 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية تغريم 59 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:46 م السبت 15 أغسطس 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت محافظة الشرقية، اليوم السبت، ضبط 59 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من المُستجد.

وأوضحت المحافظة، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف مدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 59 سيارة ما بين "ميكروباص– أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس" مخالفة.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.

الملتزمين بإرتداء الكمامه 2

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"

مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"

اليوم - لقاء مع د. عبد الله المغازي "أستاذ القانون الدستوري" عقب إعلان نتائج إنتخابات شيوخ مصر

اليوم - لقاء مع د. عبد الله المغازي "أستاذ القانون الدستوري" عقب إعلان نتائج إنتخابات شيوخ مصر

اليوم - وصول تاسع طائرة مساعدات مصرية إلى لبنان

اليوم - وصول تاسع طائرة مساعدات مصرية إلى لبنان

ما قصة "الراقصة المعلقة" بشعرها التي أثارت الجدل في مصر؟

ما قصة "الراقصة المعلقة" بشعرها التي أثارت الجدل في مصر؟

شبكة عيون الإخبارية