تغريم 59 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت محافظة الشرقية، اليوم السبت، ضبط 59 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضحت المحافظة، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف مدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 59 سيارة ما بين "ميكروباص– أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس" مخالفة.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.