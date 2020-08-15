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تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة في مصلحة الجوازات

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تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة في مصلحة الجوازات تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة في مصلحة الجوازات

مصراوي Masrawy

01:07 م السبت 15 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وأكدت الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

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