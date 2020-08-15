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العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:20 مساءً
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
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8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 15/8/2020
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DMC
السبت 15 أغسطس 2020 10:33 صباحاً
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