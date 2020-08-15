تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:20 مساءً
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد"
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
#محمد_الباز يكشف كواليس #اتفاق_ابراهيم بين #الإمارات و #اسرائيل و #امريكا
مصر
Al Nahar TV
السبت 15 أغسطس 2020 08:30 صباحاً
112
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
موجز الأخبار للساعة الخامسة مساء على قناة النهار
Al Nahar TV
الأربعاء 19 أغسطس 2020 05:21 مساءً
اسأل مع دعاء | الحلقة الكاملة 19/8/2020
Al Nahar TV
الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:56 مساءً
اسأل مع دعاء | متصلة تنهار على الهواء أنا معيشتش يوم حلو في حياتي من ساعة متجوزت ضرب وإهانة
Al Nahar TV
الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:06 مساءً
روشتة سريعة من الشيخ #أحمد_الصباغ لكل واحد بيتعصب.. ومن هم السابعة الذي يظلهم الله يوم القيامة
Al Nahar TV
الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:06 مساءً
السابق
"ملوك الشمس" يصل التشيك تمهيدًا لافتتاحه آخر الشهر
التالى
#أخر_النهار يودع الفنانة #شويكار .. توفيت اليوم عن عمر يناهز 85 عاما
Tweets by @3yonNews