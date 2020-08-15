أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها

Print
أشخاص بهويات مجهولة ومنتجات مجهولة المصدر.. ومطالبات بالتدخُّل

بالصور ..

تناثرت مخلفات ونفايات الباعة العشوائيين من المخالفين داخل سوق الخضار والفواكه بالطائف؛ ما زاد العبء على عمال النظافة الذين قد يجدون صعوبة في رفع تلك المخلفات التي تبقى بكميات كبيرة.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" تلك الصورة المشوهة التي خلفها هؤلاء الباعة. فمن الناحية الأمنية تسببوا في العشوائية والفوضى، كذلك لا يُعلم هوية وجنسية هذه الفئة من العمالة، ومصدرَيْ الخضار والفواكه، التي قد يتم جلبها من مزارع تُسقى من مياه الصرف الصحي، وتكون مجهولة المصدر.

وعلمت "سبق" أن مطالبات كانت قد وصلت للأمانة التي كانت قد شكلت لجانًا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم منعهم من البيع المخالف بإيجاد موقع للبيع الموسمي، ومراقبة الباعة لمعرفة هويتهم، وما يبيعون؛ إذ يحتمل أن يكون بين الخضار ما هو تالف، وتعرض للرش الكيميائي. كذلك وجودهم بتلك المخالفة يعرقل الحركة المرورية داخل السوق وخارجها؛ كون بعضهم يبيع بالشوارع المحيطة.

من جانبه، علق أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على هذا الموضوع بقوله: هناك من يقف خلف هذه العمالة تسترًا؛ وهي بذلك مشكلة لا بد من الترتيب للقضاء عليها، والتضييق على هذه الفئة من العمالة. مشيرًا إلى أن هناك لجنة تقوم بدورها، وتباشر منعهم، وتصادر ما يبيعون وقت وجودهم؛ وذلك لمصلحة قد تكون مشتركة، أو تكون لذلك الأجنبي.

وبيّن المهندس "آل هميل" أن أي عمل ينقصه التعاون والتكامل بين المواطنين مع جهود الجهات الحكومية لا يتحقق له النجاح المطلوب.. مؤكدًا أنه سيتم الوقوف على الموقع ومعالجته.

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية