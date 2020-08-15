أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد

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شدد على تهيئة متطلبات جميع المراحل ومضاعفة الجهود لمساعدة الطلاب

بحث الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، استعدادات العام الدراسي الجديد، والجاهزية للتعليم الجامعي والعام.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده الأمير فيصل بن نواف أمس الجمعة مع القيادات التعليمية في جامعة الجوف، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ومجلس التدريب التقني، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان.

وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس جامعة الجوف، الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، خطة مفصلة للعملية التعليمية، تشمل تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجامعة لضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة وجودة، ومتابعة كل ما يخص ذلك في الكليات والفروع، والإجراءات التي ستقوم بتطبيقها لمواجهة الفيروس أثناء عودة الدراسة، واستعراض الخطة التعليمية الكاملة لضمان التحول الكامل أو الجزئي للتعلم الإلكتروني في حال الحاجة لذلك، أو العودة لمقاعد الدراسة في التوجيه بذلك، شاملة ضوابط أداء الاختبارات حضوريًّا أو إلكترونيًّا.

واستمع الأمير فيصل بن نواف إلى خطة الجامعة التي تحقق بداية جادة وفقًا للتقويم الجامعي المعتمد من مجلس الجامعة، وإعداد برنامج إرشاد مبكر للطلبة المستجدين لتهيئتهم للعملية التعليمية، مع التشديد على وجود أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، وعقد مجالس الأقسام والكليات في الحرم الجامعي، وتجهيز البنية التحتية لاستقبال الطلبة في جميع فروع الجامعة، بما في ذلك أعمال الصيانة وتجهيزات المختبرات والمعامل ووسائل النقل.

واستعرض رئيس الجامعة لأمير المنطقة إنجاز عمليات القبول والتسجيل للفصل الأول من العام القادم، وأكد الدكتور الشايع ترشيح 8000 طالب وطالبة، وتنفيذ أكثر من 14 ألف عملية تواصل إلكتروني، وأكثر من 1500 طلب تحويل إلكتروني بين تخصصات الجامعة، وتجهيز أكثر من 5000 شعبة دراسية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 22 ألف طالب وطالبة للجداول الدراسية. مستعرضًا مؤشرات الأداء في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي السابق.

بعد ذلك استعرض أمير المنطقة مع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومدير التعليم بمحافظة القريات المكلف محمد بن ثابت الزايدي، استعدادات التعليم العام للعام الدراسي الجديد من خلال تشكيل لجنة الاستعداد على مستوى الإدارات، وتشكيل لجان العودة للمدارس على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وتعرف أمير الجوف على عملية ترحيل كتب المرحلتَين الابتدائية والمتوسطة للمكاتب، والبدء في تسليمها للمدارس. وسيبدأ ترحيل كتب المرحلة الثانوية، وتجهيز الميزانيات التشغيلية للمدارس (النظافة والمستلزمات التعليمية، والتكييف، وصيانة الأجهزة والآلات)، وصيانة المدارس ونظافتها، واستلام ثلاثة مبان جديدة بتعليم الجوف، وإصدار حركة المعلمين والمعلمات، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وإعداد خطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.

بعدها استمع الأمير فيصل بن نواف إلى شرح من المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، المهندس محمد بن سعد الوشيح، عن استعدادات الكليات التقنية والمعاهد والثانويات الصناعية بالمنطقة للعام الدراسي الجديد، التي اتخذتها المنشآت التدريبية بالمنطقة حيال العملية التدريبية وطريقة التدريب المباشر والتدريب المدمج للمقررات العملية، وطرق التدرب الإلكتروني للمقررات العامة، وكذلك الاستعدادات المكانية للتدريب من التباعد، وتوفير وسائل السلامة.

وجرى خلال اللقاء بحث معالجة شبكات الاتصالات في المنطقة، واستعرض مدير مجموعة الاتصالات بالمنطقة المكلف يوسف بن مرزوق الهادي إمكانية دعم شبكات الاتصالات، سواء من خلال الشبكات الأرضية، أو من خلال شبكات الجوال في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إضافة لشركات الاتصالات الأخرى.

وفي نهاية الاجتماع أكد أمير منطقة الجوف تهيئة جميع متطلبات العملية التعليمية في جميع مراحل التعليم، ومضاعفة الجهود لمساعدة أبنائنا وبناتنا على مواصلة تعليمهم في جميع الظروف، وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاعات التعليمية من إمكانات ودعم غير محدود.

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