الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي

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في ختام الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي لا يزال فيها السباق مفتوحًا أمام كل الاحتمالات والتوقعات في الصراع، سواء على مقدمة الترتيب، أو حجز مقعد مؤهل للآسيوية، أو في صراع الهروب من شبح الهبوط، وذلك بإقامة أربع مباريات نارية.

العدالة - الهلال

يحل متصدر جدول الترتيب الهلال بـ57 نقطة ضيفًا ثقيلاً على العدالة متذيل القائمة بـ20 نقطة في لقاء (القمة والقاع) على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

يبحث الضيوف عن مواصلة نغمة الفوز للاقتراب أكثر من معانقة اللقب على اعتبار أن النقاط الثلاث ستضعهم على بعد 6 نقاط فقط عن التتويج قبل خمس جولات على إسدال الستار على أطول موسم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

أما العدالة فيأمل بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، تبعده عن مؤخرة الترتيب، وتجعله يحقق الفوز الثاني على التوالي هذا الموسم من أجل الحفاظ على وجوده بين الكبار بعد تأهله إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

الفيصلي - الأهلي

يحل الأهلي ثالث الترتيب بـ43 نقطة ضيفًا على الفيصلي السابع برصيد 38 نقطة في لقاء يحتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي عزز آماله باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى إلا أنه يطمح لمواصلة حصد العلامة الكاملة، خاصة بعد أن حقق انتصارين متتاليين منذ استئناف المسابقة؛ وذلك للاقتراب أكثر من ثنائي المقدمة من أجل تضييق الخناق على الوصيف النصر، وتقليص الفارق معه إلى نقطتين.

بينما يتطلع الفيصلي إلى دخول مربع الكبار بخطفه المركز الرابع في حال واصل الوحدة نزف النقاط؛ إذ يبتعد عنه بفارق نقطتين.

التعاون - ضمك

يواجه التعاون العاشر برصيد 32 نقطة ضيفه ضمك صاحب المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة.

ويتطلع أصحاب الدار إلى تصحيح المسار، واستعادة التوازن من خلال وقف نزيف النقاط المتواصل منذ عودة المنافسات نتيجة التوقف الاضطراري بسبب انتشار فيروس كورونا؛ إذ لم يعرف الفريق الفوز بالمباراتين السابقتين بسقوطه أمام الفيصلي والشباب على التوالي.

وفي المقابل يتمنى الضيوف الاستمرار في عزف نغمة الانتصارات للجولة الثانية تواليًا لإنعاش آمال البقاء لموسم آخر في دوري الأضواء.

النصر - الوحدة

يلتقي النصر الوصيف بـ48 نقطة ضيفه الوحدة الرابع برصيد 40 نقطة في آخر مباريات الجولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يسعى النصر لتحقيق فوزه الثاني تواليًا، وحصد النقاط الثلاث للمحافظة على آماله في المنافسة على اللقب الذي حصده الموسم الماضي.

في المقابل يأمل الوحدة بإيقاف هدر النقاط المتواصل للجولة الثانية بتحقيق فوز يساعده على تعزيز مركزه الرابع الذي يمنحه مركزًا مؤهلاً إلى دوري أبطال آسيا.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العدالة الهلال النصر الوحدة الفيصلي الأهلي التعاون ضمك الدوري السعودي للمحترفين