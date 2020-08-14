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مداهمة 4 مواقع ومصادرة 8 أطنان من الخضار والفواكه في جدة

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بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات

مداهمة 4 مواقع ومصادرة 8 أطنان من الخضار والفواكه في جدة

داهمت بلديات جنوب جدة وخزام التابعة لأمانة محافظة جدة، مواقع لباعة جائلين مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية وذلك ضمن جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة مخالفات الباعة الجائلين وتحسين المشهد البصري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلدية الجنوب وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات قامت بمداهمة مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء العدل وطريق مكة القديم. وفي ذات السياق قامت بلدية خزام وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، بمداهمة مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء الثعالبة وبترومين.

وأضاف "الزهراني" أن "الكميات التي تمت مصادرتها من خضار وفواكه تقدر بحوالي (8) أطنان، وذلك بعد رصدها من قبل المراقبين، حيث يستخدم من قبل عمالة مخالفة، فيما تمت إزالة 54 بسطة وعربة"، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وسلامة وصحة السكان لمنع تفشي ، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

مداهمة 4 مواقع ومصادرة 8 أطنان من الخضار والفواكه في جدة

أمانة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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