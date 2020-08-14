كورونا يضم 574 إلى ضحاياه في إيطاليا.. والإجمالي يتخطى ربع المليون

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فيما تماثل للشفاء من الفيروس 203326 متعافيًا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 252809 حالات، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية والإيجابية حاليًا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن عدد الوفيات بالفيروس بلغ ثلاث حالات، وهو انخفاض عما كان يسجَّل مؤخرًا؛ وهو ما يزيد إجمالي الوفيات إلى 35234 حالة منذ اندلاع الجائحة في أوائل فبراير الماضي.

وذكرت أن الإصابات الإيجابية "النشطة" حاليًا زادت بدورها بواقع 168 حالة إلى 14249 مصابًا، يتلقى منهم العلاج بالمستشفيات 827 مريضًا، من بينهم 56 مريضا في العناية المركزة.

وفي المقابل أفاد الإحصاء بشفاء 403 مصابين آخرين؛ ليرتفع إجمالي تعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 203326 متعافيًا.فيروس كورونا الجديد