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"ملوك الشمس" يصل التشيك تمهيدًا لافتتاحه آخر الشهر

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"ملوك الشمس" يصل التشيك تمهيدًا لافتتاحه آخر الشهر "ملوك الشمس" يصل التشيك تمهيدًا لافتتاحه آخر الشهر

مصراوي Masrawy

05:33 م الجمعة 14 أغسطس 2020

كتب- مصراوي:
وصل اليوم الجمعة، إلى المتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" تمهيدًا لافتتاحه في آخر أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض سيستمر لمدة 6 أشهر، حتى فبراير ٢٠٢١.

ويعرض المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.​
ملوك الشمس

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