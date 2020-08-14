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حدث في 8ساعات|القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من الأطباء.. ومساعدات عاجلة للسودان

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حدث في 8ساعات|القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من الأطباء.. ومساعدات عاجلة للسودان حدث في 8ساعات|القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من الأطباء.. ومساعدات عاجلة للسودان

مصراوي Masrawy

05:30 م الجمعة 14 أغسطس 2020

حدث في 8ساعات|القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من الأطباء.. ومساعدات عاجلة للسودان

حدث في 8ساعات

كتب- أحمد مسعد:
شهدت ، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان القوات المسلحة شروط قبول دفعات الدكتوراة والماجستير.

فيما أقلعت "طائرتي نقل" عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.

و الإسكان تعلن تسليم 240 وحدة بدار مصر الجديدة، والأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

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