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"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 90٪

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"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 90٪ "الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تقترب من 90٪
إجمالي حالات الشفاء من الفيروس وصل إلى 262,959

حمل إعلان وزارة الصحة اليوم خبراً مبشراً بشأن حالات التعافي من في المملكة؛ حيث كشف أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.87٪ بعد أن بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، اليوم، 262,959 حالة من بين إجمالي أعداد الحالات التي بلغت 295902 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 2566 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد، فيما تم تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة؛ بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 295902 حالة بينها "29605" حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها "1782" حالة حرجة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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