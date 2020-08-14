هل أنت مدمن Fast Food؟.. استشاري أطفال يحذّر: إليك الأضرار والعلاج

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قال: مشكلتها تكمن في الوقت القصير الذي يستغرقه طهيها مقارنة بوجبات المنزل

حذّر استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، من زيادة تناول الأطفال للوجبات السريعة وعدم الحركة؛ موضحًا أن الوجبات السريعة أو ما يُسمى بـFast Food، هي الأطعمة التي يتم تحضيرها في وقت قصير جدًّا أقل من الوقت الذي يستغرقه طهي الوجبات العادية التي تُحضّر في المنزل، وهذه الوجبات مثل البرجر والبيتزا وأنواع أخرى من السندوتشات، وهذه الوجبات تكون غنية بالدهون والمواد الحافظة والسعرات الحرارية والتي ينتج عنها العديد من الأضرار.

دهون وسعرات حرارية

وأشار "الشريف" إلى أن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية وتمهد تدريجيًّا لزيادة الوزن، ومن ثم الإصابة بالسمنة؛ مما قد يعرّض الأشخاص لمخاطر الإصابة بمختلف المضاعفات المترتبة؛ إذ إنه كلما زاد استهلاك الوجبات السريعة قَلّ احتمال الحصول على العناصر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الجسم؛ مما قد يضر بالصحة؛ حيث يمكن للوجبات السريعة أن تنطوي على عدد من التأثيرات السلبية ومنها إمكانية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

أبرز التأثيرات المترتبة

وكشف أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت بعد التعرف على مكونات الوجبات السريعة أنها تسبب أضرارًا وآثارًا سلبية كثيرة على صحة الإنسان ومنها:

- أمراض القلب والشرايين؛ فنسبة الدهون العالية الموجودة بتلك الوجبات تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهو من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والجلطات وأيضًا ارتفاع سكر الدم.

⁃السمنة المفرطة، فالوجبات السريعة تحتوي على نِسَب عالية جدًّا من السعرات الحرارية ومن الطبيعي أن ينتج عنها ارتفاع في مستوى مؤشر كتلة الجسم لدى الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة.

- مشاكل في الجهاز الهضمي، فالوجبات السريعة التي تحتوي على نِسَب عالية من السكريات ينتج عنها عدة أضرار أهمها تسوس الأسنان وأمراض عسر الهضم والقرحة.

- أمراض الكبد؛ إذ أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل يومي، أكثرُ عُرضة للإصابة بالتهاب الكبد وتليفه.

- الإدمان، فنسبة الدهون والسكريات الموجودة في الوجبة الواحدة من تلك الوجبات كفيلة أن تعمل على إخلال توازن الجسم وتحكمه في الجوع والشبع.

- هشاشة العظام؛ إذ تفتقر هذه الأطعمة بشكل كبير إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم لذلك ينتج عنها هشاشة في العظام.

تناول الفواكه والخضروات:

وبيّن "الشريف" ضرورة الحد من تناول هذه الأطعمة، والاقتناع التام بأن تلك الوجبات ضارة جدًّا ولها الكثير من الآثار السلبية على الجسم، والحرص على تناول الفواكه والخضروات والعصائر الطازجة، وشرب الماء؛ لإعطاء الجسم القدر الكافي لتعزيز عمل الجهاز الهضمي وخلايا الجسم.