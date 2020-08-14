إمام المسجد النبوي: عليكم بالسنن الواضحات وإياكم والمحدثات

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دعا إلى ترك الريب واجتناب الغضب والبعد عن "كثرة المسائل"

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب المسلمين بتقوى الله عزوجل .

وقال: "اعلموا أن قبول الأعمال وكمالها بالنية, ولكل امرئ من الأجر بقدر ما نوى, وميزان صواب الأعمال ما كان عليه أمر المصطفى, وأن دينكم إسلام ظاهر , وإيمان باطن, وإحسان وهو غاية منتهاه, بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن ذاك فاعلم بأن الله يراك واعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها, وأن الله يبعث من في القبور ,وأن الأرحام مجمع الخلق, ونفخة الملك, وفصل المقادير, وحتم الخواتم, وأن الحدود ظواهر والمشتبهات مخاطر , والمحرمات فواقر, وأن سداد اللسان, وصلاح الأركان, بسر مكنون الجنان, وأن الدين وفاء الحقوق للخالق والمخلوق.

وأضاف: العصمة بالإسلام والحساب على الله تعالى, وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا, وأن المنهي يجتذب, والمأمور يطلب, وأن الهلكة في كثرة المسائل, والاختلاف على الدلائل, ودعوا الريب, واجتنبوا الغضب, واتركوا ما لا في دينكم ولا آخرتكم, وأحسنوا في كل شيء, واتقوا الله حيثما كنتم.

وأردف "بن طالب": احفظوا الله يحفظكم , واسألوه يجبكم , واستعينوا بالعلي القدير, واعلموا أن الحوادث مقادير وأن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا, وأن من صنع ما شاء فقد نزع لحاء الحياء.

وأوضح أنه رسخ في الإسلام من آمن بالله فاستقام ,وتطهر وذكر, وصلى وتصدق وصبر, وتلا القرآن واتبع وادكر, فاستكمل الإيمان, وملأ الميزان, وأقام البرهان, وأنار قلبه, وأضاء دربه, واعتق نفسه, وأرضى ربه, فما هي إلا أعمال تحصى فتوفى.

وتابع: عليكم بالسنن الواضحات, وإياكم والمحدثات, ومكب النيران حصائد اللسان, وكونوا عباد الله إخوانا, واعلم أن منشور الولاية, والحفظ والرعاية, أن تكون محبوب الولي, ومحل نظر العلي,فله تغرب واترع, واعصي هواك واتبع.

ونبه إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب إلى أن الاستقامة هي عين الكرامة واعبر السبيل إلى الحليم الجميل, واعلم أن الله يقول (يابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي,يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك,يابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة).خطبة الجمعة المسجد النبوي المدينة المنورة