بالطائف.. جلسات غسيل كلوي لـ 515 حالة "كورونا"

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قدمها فريق متخصص في مجمع الملك فيصل الطبي

قدمت وحدة متخصصة في مركز غسيل الكلى بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف خدماتها لأكثر من 515 مصابًا بفيروس كورونا خلال شهر واحد، وذلك وفق أقصى الإجراءات

الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وقد خصص المركز 20 جهازاً "ثابتًا ومتنقلاً" لجلسات غسيل الكلى تعمل على مدار أيام الأسبوع، حيث يعد المركز الوحيد لغسيل الكلى للمصابين بفيروس الكورونا

بمحافظة الطائف.

وأكد مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني أنه تم تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إجراء جلسات غسيل الكلى لمرضى الغسيل الدموي في غرف

العزل من قبل فريق طبي وفني متخصص وتوفير أجهزة التنفس الصناعي لتقديم الرعاية المركزة لكافة الحالات.

تأتي هذه الخطوة تجنبًا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للمرضى وللفريق الطبي والتمريضي.

ويقدم مركز الغسيل الكلوي استشارات طبية لمرضى عيادات الكلى لتعزيز جانب الوعي الصحي لدى هذه الشريحة من المرضى.مجمع الملك فيصل الطبي