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"الرّفدي".. مديراً تنفيذياً للجنة أصدقاء المرضى بالرياض

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يعد أحد الكفاءات المتميزة في مجال بناء المبادرات والشراكات

يباشر نوَّاف بن إبراهيم الرّفدي عمله الجديد مديراً تنفيذياً للجنة أصدقاء المرضى بمدينة الرياض مع بداية شهر سبتمبر القادم.

وجاء تعيينه تأكيداً على ضمان سير مناشط اللَّجنة وِفق مَنظومةٍ واحدة، بما يَضْمن تَحقيق الأَهداف والبَرامج والمُبادرات المعتمدة في برنامج التحوّل الوطني 202 ورؤية المملكة 2030م.

ويعد "الرّفدي" أحد الكفاءات التي استفادت مِنه قِطاعات وَطنية عديدة، فهو صاحب خِبرات تَراكمية في القِطاع غَيْر الرِّبحي، حَيْث عَمِل في عِدّة إدارات بغرفة الرياض، منها مدير أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض.

وقد عمل في شركة النظم العربية المتطورة، و بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، وعمل مديراً في العلاقات العامة والاعلام بوقف الشيخ سليمان الراجحي، حيث كان مؤسِّسها ومطوِّرُها.

وكان آخر عمل له مديرًا للشراكات بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، حيث أشرف على فعالية ماراثون الشراكات وغيرها من المبادرات، إضافة لتقلّده لعدد من المناصب المجتمعية والمناشط الخيرية، نظرًا لِمَا يَمتلكه من خبرات وإلمام بجوانب التطوير المؤسّسي في اللِّجان والجمعيات من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات بما يحقق أهداف اللجنة.

وقدّم "نواف الرفدي" شكرَه للأمين العام للجنة أصدقاء المرضى بغرفة الرياض فهد الصالح على ما بَذَل من جُهودٍ مُتميّزة بِاللّجنة في الفترة السَّابقة، كما قدّم شكره وتقديره لرئيس اللَّجنة ونائبه على الثّقة التي ستكون دافعاً له لتطوير عمل اللّجنة في الفترة القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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