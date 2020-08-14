في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

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تفتح أبوابها مجانًا أمام المتقاعدين خلال الفترات الصباحية

استقبلت صالات لجنة تنمية الأفلاج الرياضية في الأسبوع الأول من عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية الأحد الماضي، بعد التوقف إثر جائحة كورونا، نحو 400 متدرب من مختلف المراحل العمرية وفقًا للبروتوكولات اللازمة لعودة النشاط الرياضي.

وتقدم لجنة تنمية الأفلاج، صالاتها الرياضية متعددة الأغراض للمتقاعدين، مجانًا وبأسعار رمزية لبقية الفئات الأخرى، مع توفير كوادر تدريبية مختصة في مجال السباحة واللياقة والحديد، يقوم خلالها عدد من أهالي المحافظة بمزاولة الأنشطة الرياضية في فترات صباحية خاصة بالمتقاعدين.

ويقوم العديد من الشباب بمزاولة الرياضة والتدرّب على يد مختصين في هذا المجال في الفترة المسائية.