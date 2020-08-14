أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

وشوشة حلقة خاصة مع النجم المتميز أحمد زاهر

Print
مواضيع متعلقة
أخر النهار | حلقة السبت - 15 اغسطس 2020

أخر النهار | حلقة السبت - 15 اغسطس 2020

حوار خاص حول توعية الشباب بمخاطر الحروب غير النمطية وأساليب اسقاط الدول | أخر النهار

حوار خاص حول توعية الشباب بمخاطر الحروب غير النمطية وأساليب اسقاط الدول | أخر النهار

#التعليم_العالي تكشف شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

#التعليم_العالي تكشف شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

الدكتورة سهير عثمان: السوشيال ميديا قادرة على زعزعة الأمن وهدم الدول

الدكتورة سهير عثمان: السوشيال ميديا قادرة على زعزعة الأمن وهدم الدول

شبكة عيون الإخبارية