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مسنود بدعم "التحالف".. الجيش اليمني يعلن إحراز تقدم في جبهات أربع محافظات

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مسنود بدعم "التحالف".. الجيش اليمني يعلن إحراز تقدم في جبهات أربع محافظات مسنود بدعم "التحالف".. الجيش اليمني يعلن إحراز تقدم في جبهات أربع محافظات
"مجلي" أكد أسر عدد من عناصر الميليشيا وتدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات

مسنود بدعم

أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، نجاح الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في تحقيق تقدم، والقضاء على تسللات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات نجد العتق جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية في البيضاء وصرواح بغرب مأرب.

وقال العميد مجلي، في تصريح نقله موقع ( سبتمبر) الحكومي، إن الجيش الوطني في بلاده استخدم الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق في تحقيق التقدم المحرز.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنوداً برجال القبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في القتال الدائر بتلك الجبهات.

وأشار إلى أسر عدد من عناصر الميليشيا وتدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات في الجبهات التي شهدت المواجهات.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني أن الجيش اليمني أسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين الإرهابيين في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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