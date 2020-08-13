شاهد .. كيف أخذت "صحة الطائف" عينات "كورونا" من "شباب الأخضر"

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للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الفريق.. والإجراءات الوقائية حاضرة

استقبلت "صحة الطائف"- ممثلة بالصحة العامة- مساء اليوم، المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من الأنف لعدد 40 شخصًا.

ورصدت عدسة "سبق" كيفية أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة والتي تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق، في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي والتزام بارتداء الكمامة مع الاستمرار بتعقيم اليدين، تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم علي الحسينان، لـ"سبق" إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لفريق المنتخب في محل إقامتهم بمحافظة الطائف، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

ومن ثم قدم "الحسينان" درعًا تذكاريًا لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، تسلمه نيابة عنه رئيس لجنة متابعة المحاجر الصحية خالد عبدالله الثبيتي، ونائب رئيس اللجنة تركي محمد دغريري.