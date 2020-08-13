أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. كيف أخذت "صحة الطائف" عينات "كورونا" من "شباب الأخضر"

Print
للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الفريق.. والإجراءات الوقائية حاضرة

شاهد .. كيف أخذت

استقبلت "صحة الطائف"- ممثلة بالصحة العامة- مساء اليوم، السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من الأنف لعدد 40 شخصًا.

ورصدت عدسة "سبق" كيفية أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة والتي تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق، في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي والتزام بارتداء الكمامة مع الاستمرار بتعقيم اليدين، تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم علي الحسينان، لـ"سبق" إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لفريق المنتخب في محل إقامتهم بمحافظة الطائف، مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

ومن ثم قدم "الحسينان" درعًا تذكاريًا لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، تسلمه نيابة عنه رئيس لجنة متابعة المحاجر الصحية خالد عبدالله الثبيتي، ونائب رئيس اللجنة تركي محمد دغريري.

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

شاهد .. كيف أخذت

المنتخب السعودي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

البدري ومساعدوه بالمنتخب يتابعون مباراة الزمالك والمقاصة من مقصورة استاد القاهرة

البدري ومساعدوه بالمنتخب يتابعون مباراة الزمالك والمقاصة من مقصورة استاد القاهرة

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

شبكة عيون الإخبارية