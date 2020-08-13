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بالأسماء.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات 183 عاملا مصريا بالأردن

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بالأسماء.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات 183 عاملا مصريا بالأردن بالأسماء.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات 183 عاملا مصريا بالأردن

مصراوي Masrawy

08:18 م الخميس 13 أغسطس 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، في تحويل مستحقات 183 عاملا مصريا لدى بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن غادروا العاصمة عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وكشف الوزير، في بيان، اليوم، أن المستحقات المحولة بلغت 440 ألفاً و880 دولاراً، أي ما يعادل 7 ملايين و46 ألفاً و100 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير بالأردن، شريف كامل.

وناشد طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء المستحقة على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وأوضح السيد، أنه في حال إذا كان الاسم موجوداً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة بمصر لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظاً على حقوق المواطنين المصريين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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