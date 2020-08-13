أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية

Print
أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية
في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد

أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع الصحة النفسية

قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة، في وفاة أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عبدالكريم بن خلف المطيري - رحمه الله -.

وسأل أمير الرياض في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر خلف المطيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية