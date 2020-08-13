عقوبات لمن يخالف امر الدفاع 11 في الأردن

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الاعلام امجد العضايلة أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

وأشار إلى قرار رئيس الوزراء اليوم بتفويض وتكليف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة المخوّلة قانوناً بموجب أحكام التشريعات المعمول بها، القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الاقتصادية، وتحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات من خلال موظفي هذه المؤسسات.

وشدد على أنه ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف هذه التعليمات.

واشار العضايلة إلى أن الحكومة وقبل فرض العقوبات وإصدار أوامر الدفاع لا زالت تراهن على وعي المواطنين الذين سجلوا نموذجا في الالتزام بالإرشادات والتعليمات، ساعد في وصول الأردن إلى المستوى معتدل الخطورة وتسجيل حالات صفرية خلال الأسابيع الماضية، آملا من الجميع الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي خلال الأسبوعين المقبلين حتى نعود للحالة الوبائية التي كانت خلال الفترة الماضية.

واشاد بدور وسائل الإعلام في نشر رسائل التوعية والتثقيف حول خطورة الوباء وتغطيتها المستمرة والمكثفة للأخبار والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها الحكومة في هذا الشأن.