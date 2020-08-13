وزير الأوقاف يوعز لمديريات الاوقاف الالتزام بالتعليمات الوقائية في المساجد

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جى بي سي نيوز :- أوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لمديري الأوقاف ومديرية الشؤون النسائية ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية إلى جانب التعليمات المتعلقة بآلية التعامل في ظل الظروف التي تعيشها المملكة بخصوص جائحة كورونا.

واكد الخلايلة في تعميم وجهه لجميع الأئمة والمؤذنين ولجان المساجد ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمتابعة الحثيثة بالالتزام بالتدابير والاحتياطات اللازمة والتباعد الجسدي بين المصلين وتزويد الوزارة بتقارير دورية بهذا الخصوص.

وحذر من مخالفة التعليمات ومن عدم الالتزام بها، مؤكدا أنه سيتم أخذ الإجراءات الإدارية بحق المخالفين بحسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة.

كما دعا الخلايلة المصلين ومرتادي المساجد العمل بالضوابط الصحية المعلن عنها في المساجد والتعاون مع الأئمة في ذلك.

--(بترا)