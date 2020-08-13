وزير الخارجية الأردني يؤكد على ضرورة احترام امن العراق وسيادته

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جى بي سي نيوز :- تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية في الجمهورية العراقية الشقيقة فؤاد حسين، جرى خلاله بحث الجهود التي يقوم بها البلدان لتطوير التعاون والتنسيق، إضافة إلى التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

واطلع وزير الخارجية العراقي الصفدي على التطورات في شمال العراق في ضوء العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا. وأكد الصفدي ضرورة احترام أمن العراق وسيادته واحتواء التوتر المتصاعد عبر الحوار وبما يضمن علاقات عراقية تركية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يحمي المصالح المشروعة للبلدين الشقيقين. وشدد الصفدي على دعم المملكة المطلق للأشقاء في عملية تكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته وتحييده عن الصراعات الإقليمية. وأكد الوزيران حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، وبما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية الاستراتيجية التي تربطهما.

--(بترا)