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تفاصيل الاصابات بكورونا المسجلة بإربد اليوم

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تفاصيل الاصابات بكورونا المسجلة بإربد اليوم تفاصيل الاصابات بكورونا المسجلة بإربد اليوم

جى بي سي نيوز  :- قال محافظ إربد رضوان العتوم إنه تم عزل منزلين في كل من الرمثا والشجرة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن الحالات التي أعلن عنها وزير الصحة في مؤتمر صحفي عصر اليوم.
وأوضح العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن الحالات الـ 4 تعود لشقيقة مصابة وابنيها يقطنون في مدينة الرمثا، فيما الحالة الرابعة لمخالط نفس المصاب وهو ابن عمه وبقطن في بلدة الشجرة بلواء الرمثا.
وأشار العتوم إلى أن الحالات الـ 4 الجديدة المسجلة في إربد اليوم هي حالات مخالطة لزوجة مصاب وأبنائها الثلاثة، لافتا إلى أن المنزل معزول بالأصل كونه نفس المنزل الذي تم فيه تسجيل إصابة لأحد العاملين بمركز حدود جابر قبل 4 أيام.

جي بي سي نيوز

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