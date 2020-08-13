أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 10 منها محلية

Print
تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 10 منها محلية تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 10 منها محلية

جي بي سي نيوز:-  - اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 10 حالات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1320.
وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: 6 حالات في فنادق الحجر لمواطنين قادمين من وفلسطين، وحالة لسائق على الحدود، اما الحالات المحلية فقد توزعت على 4 حالات في محافظة إربد و4 حالات في لواء الرمثا، وحالتين في العاصمة عمان احدهما مقيم في إحدى المستشفيات الخاصة ويجري تحديد مصدر الاصابة. وأشار إلى أن 7 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت، فيما بقي تحت العلاج في المملكة 90 حالة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

شبكة عيون الإخبارية