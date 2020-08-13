تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 10 منها محلية

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جي بي سي نيوز:- - اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 10 حالات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1320.

وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: 6 حالات في فنادق الحجر لمواطنين قادمين من السعودية وفلسطين، وحالة لسائق على الحدود، اما الحالات المحلية فقد توزعت على 4 حالات في محافظة إربد و4 حالات في لواء الرمثا، وحالتين في العاصمة عمان احدهما مقيم في إحدى المستشفيات الخاصة ويجري تحديد مصدر الاصابة. وأشار إلى أن 7 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت، فيما بقي تحت العلاج في المملكة 90 حالة.