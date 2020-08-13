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"عسيري": الزهرة إلى أقصى ارتفاع له فوق الأفق خلال العام

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"عسيري": الزهرة إلى أقصى ارتفاع له فوق الأفق خلال العام "عسيري": الزهرة إلى أقصى ارتفاع له فوق الأفق خلال العام
يعد ألمع جرم سماوي ليلًا بعد القمر

يصل كوكب الزهرة، اليوم الخميس، إلى أقصى ارتفاع له فوق الأفق خلال العام.

ويعد الكوكب ألمع جرم سماوي ليلاً بعد القمر، ويبدأ في الظهور فوق الأفق الشرقي قبل الفجر وحتى شروق الشمس.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسن محمد عسيري: إن الكوكب يصل إلى أقصى استطالة غربية له؛ حيث تبلغ المسافة الزاوية بينه وبين الشمس بالنسبة للأرض 45.8 درجة وشدة لمعانه (4.4-).

وأضاف: من الصعب رؤية الكوكب لفترة طويلة نتيجة لوقوع مداره بالقرب من الشمس، وتعد الاستطالة القصوى الفرصة الأنسب والوقت الملائم لرصد الكوكب.

وتابع: يمرّ الكوكب خلال هذا العام باستطالتين قصوى؛ إحداهما شرقية في المساء، والأخرى غربية في الصباح.

وكان الكوكب قد مر باستطالته القصوى الشرقية في مارس الماضي، وعندها كان مرئيًّا في المساء بعد غروب الشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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