أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

"المستقلة للانتخاب" تنشر أماكن عرض جداول الناخبين في الاردن - شاهد

Print

جى بي سي نيوز  :- اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في الدوائر الإنتخابية 2020 للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك إستناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة ( 4 ) من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.
وستقوم الهيئة يوم غد الجمعة بعرض جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، على موقعها الإلكتروني وفي مقار لجان الانتخاب لمدة اسبوع اعتبارا من 14/8/2020 ليتسنى للعموم للاطلاع عليها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10\11\2020 موعداً للإقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

 

وتالياً أماكن عرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية كافة: 

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

حزب الله في قلب الغضب اللبناني.. "الخناق يضيق"

حزب الله في قلب الغضب اللبناني.. "الخناق يضيق"

مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

شبكة عيون الإخبارية