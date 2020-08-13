"المستقلة للانتخاب" تنشر أماكن عرض جداول الناخبين في الاردن - شاهد

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في الدوائر الإنتخابية 2020 للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك إستناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة ( 4 ) من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

وستقوم الهيئة يوم غد الجمعة بعرض جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، على موقعها الإلكتروني وفي مقار لجان الانتخاب لمدة اسبوع اعتبارا من 14/8/2020 ليتسنى للعموم للاطلاع عليها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10\11\2020 موعداً للإقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وتالياً أماكن عرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية كافة: