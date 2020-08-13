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الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود

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الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود
محطة الكهرباء الوحيدة مهددة بالتوقف

الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود

أوقف الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس)، شحنات الوقود إلى قطاع غزة، بذريعة "إطلاق بالونات حارقة من القطاع أحرقت مساحات من الأراضي الزراعية على الحدود" حسب زعمه.

وحذر محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسية في غزة، من أن وقف واردات الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ويؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود.

ويحصل الفلسطينيون في غزة حالياً على الكهرباء لنحو ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.

وقصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية الليلة الماضية منشآت في غزة، وأغلق الاحتلال في وقت سابق المعبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة وقلص المساحة المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.الاحتلال الإسرائيلي شحنات الوقود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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