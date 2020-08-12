123 مليونا موجودات صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في التربية بالاردن

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جى بي سي نيوز :- قالت وزارة التربية والتعليم، إن موجودات صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة بلغت 123 مليونا و 465 الفا و 553 دينارا، منها 80 مليونا و 492 الفا و 874 دينارا نقدا في البنوك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن 42 مليونا و 972 الفا و 679 دينارا صرفت كسلف للمعلمين ممن بلغت خدمتهم في الوزارة 18 عاما وما زالوا على رأس عملهم، في حين بلغت ايرادات الصندوق منذ تأسيسه عام 1978، 694 مليونا و 556 الفا و 317 دينارا، تم صرف 571 مليونا و 432 الفا و 62 دينارا منها كسلف للمعلمين، فيما بلغ رصيد الامانات 341 الفا و 298 دينارا.

وقالت الوزارة، ان 96 مليونا و 615 الفا و 295 دينارا تم صرفها من الصندوق كسلف سكن وتعليم منذ عام 2007، استفاد منها 23314 مشتركا وسدد منها 56 مليونا و 166 الفا و 378 دينارا، كما تم صرف 22 مليونا و 279 الفا و 500 دينار كسلف طارئة بواقع 500 و 1000 دينارا منذ عام 2010، استفاد منها 24191 مشتركا، وسدد منها 20 مليونا و 399 الفا و 13 دينارا.

وأوضحت الوزارة ان مليونًا و 143 الف دينار صرفت من الصندوق كسلف طارئة منذ عام 2018 بقيمة 1500 دينار لكل سلفة، استفاد منها 762 مشتركا، وسدد منها 499 الفا و 726 دينارا.

واستفاد 125 الفا و 585 مشتركاً من التعويضات التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه وشملت إنهاء الخدمة بسبب التقاعد، التقاعد المبكر، والتقاعد لأسباب مرضية، والتقاعد لبلوغ السن القانونية، ووفاة المشترك، ووفاة الزوج او الزوجة، والاستقالة، والنقل، واعادة الاشتراكات، وفقدان الوظيفة، والاستغناء عن الخدمة، والعزل، والتعويضات المتنوعة/ الامانات ، وفق بترا .

وعرضت الوزارة لقيم الاشتراكات الشهرية للصندوق والتي بلغت دينارا واحدا عند التأسيس عام 1978، و 5ر1 دينار منذ عام 1986، ودينارين عام 1989، و 2 بالمئة من إجمالي الراتب بدءا من الاول من شهر آذار عام 1994، و 3 بالمئة من إجمالي الراتب بدءا من السادس عشر من حزيران عام 1998، و 4 بالمئة من إجمالي الراتب بدءا من الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني عام 2001، و 5 بالمئة من إجمالي الراتب بدءا من السادس عشر من شهر كانون الثاني عام 2002، و 5ر5 بالمئة من إجمالي الراتب بدءا من الاول من شهر ايلول عام 2004، و 6 بالمئة من إجمالي الراتب بدءا من الاول من شهر اب 2007.

وأضحت الوزارة طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمشترك والمعمول بها حاليا وتشمل 15 ضعف إجمالي اخر راتب مضافا اليه 150 دينارا عن كل سنة خدمة بعد 15 سنة خدمة فعلية في الوزارة. ويعتبر صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم، صندوقاً استثماريا خاصا، يشكل احد ميزات الرفاه الاجتماعي للعاملين في الوزارة بجميع فئاتهم.

ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية، حيث تحدد الاحكام المتعلقة بإنشائه وغايته وطريقة إدارته وشروط الانتساب اليه والاشتراك فيه والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور الخاصة به بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ويهدف الصندوق الى تأمين حياة كريمة واستقرار للعاملين في الوزارة وايجاد حوافز لرفع مستواهم العلمي والمسلكي.