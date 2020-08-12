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دراسة دولية تبين دور عمان في مواجهة جائحة كورونا

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دراسة دولية تبين دور عمان في مواجهة جائحة كورونا دراسة دولية تبين دور عمان في مواجهة جائحة كورونا

جى بي سي نيوز :-  نشرت منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا تقريرا عن تجارب المدن في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأشاد التقرير الإخباري وفق بيان صادر عن الأمانة اليوم الثلاثاء، بإجراءات المملكة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار المستجد الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، مبينا أن المملكة اتخذت إجراءات احترازية صارمة ومبكرة للحد من انتشار الفيروس، وإعلان العمل بقانون الدفاع وتشكيل خلية إدارة الأزمة، وحظر التجول، ومنع التجمعات، وإغلاق الحدود وحجر القادمين من الخارج. وأكد التقرير أن الإجراءات الحكومية كانت سببا بانخفاض أعداد الإصابات ومنع تفشي الوباء، مشيرا إلى أن مدينة عمان كبقية مدن العالم تعرضت لخطر الوباء، لكنها "أمانة عمان" نفذت إجراءات احترازية ودعم خلية إدارة الأزمة للحد من انتشار الفيروس واحتواء الجائحة بفعالية. وتحدث التقرير عن خطوات الأمانة الاستباقية في أواخر شباط الماضي قبل إعلان أول إصابة بالمملكة من خلال وضع خطة طوارئ، والبدء بالإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وديمومة العمل في المجالات الحيوية. وأشار التقرير إلى أن الأمانة وضعت خطة لضمان آليات استمرار تقديم الخدمات الحيوية وأعمال النظافة ومعالجة النفايات ورش مواد التنظيف والتطهير والتعقيم بأماكن التجمعات البشرية والأسواق العامة والشعبية ومعاينة اللحوم في المسالخ ومحلات البيع للتأكد من سلامتها صحيا مع ديمومة عمل سوق الخضار المركزي.
-- (بترا)

 

جي بي سي نيوز

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