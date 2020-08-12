الاردن :طرح عطاء إنشاء واستكمال أبنية مدرسية ورياض اطفال في 6 محافظات

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جى بي سي نيو :- طرحت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الثلاثاء، عطاء لإنشاء واستكمال الأبنية المدرسية ورياض الاطفال وذلك بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية.

وقالت الدائرة في بيان، إن العطاء يتمثل في تنفيذ مباني مدارس في محافظات عجلون، جرش، المفرق، الكرك، معان، والطفيلة، بحيث يشتمل كل مشروع على الاعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية، بالإضافة الى الاعمال الخارجية.

واضافت ان آخر موعد لبيع نسخ ووثائق الشراء يوم الاربعاء 19 آب المقبل.

ودعت الدائرة، المقاولين الأردنيين والسعوديين الراغبين بالمشاركة بهذا العطاء، الى مراجعة الدائرة اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

-- (بترا)