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بالأسماء.. وزير الري يُصدر حركة تغييرات جديدة شملت 5 قيادات

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بالأسماء.. وزير الري يُصدر حركة تغييرات جديدة شملت 5 قيادات بالأسماء.. وزير الري يُصدر حركة تغييرات جديدة شملت 5 قيادات

مصراوي Masrawy

10:04 م الأربعاء 12 أغسطس 2020

كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حركة تغييرات جديدة في المناصب القيادية، لعدد 5 قيادات بالوزارة والقطاعات التابعة لها.

ونص القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2020 على تكليف المهندس عاشور راغب، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بالمحافظات للقيام بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف.

كما تم تكليف المهندس مدحت حنا، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف برئاسة الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

وشمل القرار أيضا تكليف المهندس محمد عبدالسلام للعمل رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بديوان عام الوزارة، والمهندس أيمن عبدالسلام للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة والمشرف على الإدارات العامة للأملاك بكافة الجهات التابعة للوزارة.

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