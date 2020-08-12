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جرش: اغلاق محل لتخزين المواد تموينية

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جرش: اغلاق محل لتخزين المواد تموينية جرش: اغلاق محل لتخزين المواد تموينية

جى بي سي نيوز :-  اغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة جرش، محلا لتخزين المواد التموينية لعدم التزامه الاشتراطات الصحية.
وقال مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة المتصرف عمر القضاة، إن اللجنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اغلقت المحل بسبب وجود كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.
واضاف القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان اللجنة خلال جولاتها المستمرة اتلفت نحو نصف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مبينا أن لا تهاون مع المخالفين للتعليمات حفاظا على صحة المواطنين.
واكد حرص اللجنة على اتباع الإجراءات والتعليمات الصحية والوقائية للحد من انتشار .

جي بي سي نيوز

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