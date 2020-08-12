حملة أردنية للتبرع بالدم لضحايا انفجار بيروت

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جى بي سي نيوز :- أقامت جمعية نشامى ونشميات لواء ناعور بالتعاون مع بنك الدم الوطني، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا انفجار بيروت.

وبين رئيس الجمعية داود السواعير أن هذه المبادرة جاءت لمساعدة الأشقاء اللبنانيين في تجاوز محنتهم . واكد مساعد متصرف لواء ناعور رائد المعايطة أهمية مثل هذه المبادرات فيما أشار رئيس بلدية ناعور زايد السواعير إلى أن الأردن يفخر دوماً بعروبته وأن القيادة الهاشمية مبادرة لنصرة الإنسانية وتحمل رسالة إيجابية عن التعاون والتكاتف .