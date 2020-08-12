نائب أمير الرياض يعزي هاتفيًا  أسرة "الهزاني" في وفاة والدهم

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قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الهزاني في وفاة والدهم عبدالله بن عبدالرحمن الهزاني - رحمه الله -.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بمرافق سموه العميد نواف بن عبدالله الهزاني - ابن الفقيد -.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر "الهزاني" باسمه ونيابة عن أسرة الهزاني عن شكره وتقديره لسموه على تعازيه ومواساته العزيزة على الجميع، داعيًا الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.