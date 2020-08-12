20 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن 16 محلية

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، من ضمنها 15 إصابة أعلن عنها وزير الصحّة خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم في وزارة الداخليّة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1303.

وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 16 حالة محليّة جاءت تفاصيلها كما يلي: 5 حالات لمواطنين من محافظة إربد (2 يعملان في مركز حدود جابر، و3 مخالطين لمصابين سابقين)، و6 حالات من لواء الرمثا، جميعها لأشخاص يعملون في مركز حدود جابر، و4 حالات من محافظة العاصمة، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، من ضمنها الممرّضتان اللّتان تمّ الإعلان عن إصابتهما صباح اليوم، وحالة من محافظة المفرق، لشخص يعمل في مركز حدود جابر.

كما سُجلت 4 حالات خارجيّة لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 26 حالة شفاء، منها 25 حالة في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6641 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 665653 فحصاً.

ولفت إلى بدء تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020 اعتبارا من السبت المقبل، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون بها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

كما سيتم تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي اعتبارا من السبت المقبل، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".