تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مركز الحسين للسرطان

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جي بي سي نيوز:- أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل إصابتين بكورونا، اليوم الأربعاء، لممرضين اثنين في مركز الحسين للسرطان.

و أعلن مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق مباشرة فرق الاستقصاء الوبائي عملها في مركز الحسين للسرطان.

وأضاف لـ(بترا) إن فرق الاستقصاء الوبائي تقوم حاليا بواجبها على أكمل وجه، لحصر المخالطين من المرضى والعاملين حسب البروتوكول الخاص المتبع في هذه الحالات، بسبب الخصوصية البالغة للمرضى المخالطين كونهم يعانون من قلة المناعة.

واشار الى أن الوزارة ومنذ بداية الجائحة، وضعت لكل منشأة بروتوكولا خاصا للتعامل معها في حال اكتشاف إصابات فيها، من حيث طريقة التعامل مع الكوادر الطبية والمرضى الراقدين على أسرة الشفاء والبنية التحتية.