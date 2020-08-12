"الذيابي" في قصيدة جديدة: تشاوروا حول الأمور المهمّة.. ‏رأس السياسة يستمع للفراسة

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معلقاً على صورة جمعت "خالد الفيصل" بخادم الحرمين الشريفين

نظم الشاعر عبدالرزاق مخلد الذيابي، قصيدة جديدة؛ معلقاً على صورة جمعت مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

وقال "الذيابي" في قصيدته:

الدولة العظمى على رأس قمّة

‏نعم القيادة والفكر والسياسة

‏صورة ملك بالحكمة يْقود الأمّة

‏مع مستشارٍ ذرب، ياقوّ باسه

‏تشابكت يمناه في كفّ عمّه:

‏الكلّ منهم ينهل الطيب راسه

‏تشاوروا حول الأمور المهمّه

‏رأس السياسة يستمع للفراسة