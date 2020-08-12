مع تطبيق طريقة جديدة للحساب.. انخفاض عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا

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اشتراط إجراء فحص إيجابي للحالة في مختبر

انخفض العدد الرسمي لوفيات جائحة "كوفيد-19" في بريطانيا بأكثر من خمسة آلاف حالة، اليوم (الأربعاء)، مع تبني الحكومة طريقة جديدة لحساب حالات الوفاة، بعد مخاوف من أن الطريقة القديمة كانت تضخم العدد.



وبينت وزارة الصحة أن الحكومة البريطانية اتفقت مع الإدارات الإقليمية اللامركزية على أن تنشر يومياً عدد الوفيات التي تحدث في غضون 28 يوماً من فحص إيجابي في المختبر يؤكد الإصابة بـ"كوفيد-19"، ولم يكن هناك في السابق تحديد للفترة التي جرى خلالها إجراء الفحص الإيجابي قبل حدوث الوفاة، وفقاً لـ"رويترز".



وبحسب اتباع الطريقة الجديدة، أصبح عدد الوفيات الرسمي بـ"كوفيد-19" في بريطانيا يبلغ 41.329 حالة وليس 46.706 حالات بحسب الطريقة القديمة.