"بيئة مكة" تعلن خطة الطوارئ واستعداداتها للحالة المناخية المقبلة

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تضمنت صيانة السدود وعقد اجتماعات دورية

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ خطة طوارئ واستعدادات الفرع للحالة المناخية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية والمتمثلة في هطول الأمطار وما يصاحبها من هبوب الرياح والعواصف الرعدية، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها؛ حيث وضعت من قبل فريق عمل مختص بالفرع وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك خطة تحتوي على مراحل قبل وأثناء وبعد وقت الأمطار؛ فقبل الموسم نعمل على الصيانة المستمرة لأبواب السدود ومجسماتها وإزالة الطمي من حوض السد وإزالة جميع الشوائب التي تعيق مجرى المياه، ثم تعقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ووضع فرضيات وخطط طوارئ لجميع الأحوال والظروف.

وأضاف الغامدي أن هناك فريق عمل ميداني على مدار 24 ساعة بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات بالفرع والجهات الحكومية بالمحافظة؛ أن فرع الوزارة يقوم بأعمال المكافحة المكثفة لنواقل الأمراض بالسدود والحظائر والمزارع والمستنقعات والمرامي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه؛ لتحقيق النجاح والإنجاز وضمان سلامة أفراد المجتمع، والاستمرار بأعمال الصيانة الدورية والمكثفة للسدود من قبل المقاولين تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل المختصين بفرع ومكاتب الوزارة بالمنطقة.

وأشار إلى أن فرع منطقة مكة المكرمة يشارك ضمن اللجان الخاصة بدرء مخاطر السيول والمكونة من لجنة التعديات والدفاع المدني والبلديات؛ وذلك بالتأكد من خلو الأودية من العوائق التي تغير مجرى السيل الطبيعي قبل موسم الأمطار، وتقوم الوزارة بعمل سدود الحماية للمدن والقرى التي تقع على مجاري الأودية.