أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية

Print
أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية
بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من ٤٠٠ ألف متر2 أراضي حكومية

جددت أمانة منطقة عسير التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.


وكانت الأمانة وبلدياتها استعادت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 414.770 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية