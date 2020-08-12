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"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المواد الغذائية لمتضرري بيروت

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شملت الخبز والتمور والحليب واستفاد منها 396 عائلة متضررة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، استفاد منها 396 عائلة متضررة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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