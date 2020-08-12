أخبار عاجلة

بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها -
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي -
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل -
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد -
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يضم 499 شخصاً جديداً إلى حصيلة مصابيه في فلسطين

Print
"كورونا" يضم 499 شخصاً جديداً إلى حصيلة مصابيه في فلسطين "كورونا" يضم 499 شخصاً جديداً إلى حصيلة مصابيه في فلسطين
اجتماع للحكومة لتقليص العدوى

سجّلت الأراضي الفلسطينية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لمريضة عمرها 80 عاماً من دورا جنوبي الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 219 حالة، تلتها الخليل بإجمالي 140، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتعقد الفلسطينية اليوم اجتماعاً يضم لجنة الطوارئ العليا والمحافظين والأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتقليص مساحة انتشار الفيروس، وإحداث التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية