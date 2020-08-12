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نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل

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استمع الى نبذة عن أعمالها في الجوانب البحثية ومنها المتعلقة بفيروس كورونا

نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا حضره رؤساء جامعات الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، وأم القرى د. عبدالله بافيل، وجدة د.عدنان الحميدان، والطائف د. يوسف عسيري، واطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل.

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها والذي بلغ إجمالي عدد المقبولين أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع، ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا وشرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وجاءت إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل على النحو التالي:

15 ألف طالب وطالبة بجامعة المؤسس، ‏و20 ألفاً و200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و‏8000 طالب وطالبة بجامعة جدة، و‏13 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف.

نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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